路透基点：英大租赁2.5亿美元联贷结案，吸引16家银行参贷--TRLPC

路透香港12月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国英大 汇通融资租赁公司(英大租赁)两年期2.5亿美元联贷已结案，含牵头行在 内共计吸引16家银行参贷。 消息人士们补充，法国农业信贷银行(Credit Agricole)和中国信托 商业银行担任牵头行兼簿记行，银团承诺贷款规模将近为融资金额的两倍 。额度分配正在定案当中。 英大租赁在调整公司股权结构后，修改了融资规模及条件，使得银团 联贷程序延长，持续了今年一整年。 这宗贷款案是今年1月发起的，最初规模是2亿美元的三年期贷款，9 月将规模提高到2.5亿美元，期限则缩减到两年。利率和前端费也被调降 ，使得最高综合收益从240个基点锐减至175个基点。贷款利率则从较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，调降为加码130个基点。 英大租赁原本是由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE C apital)合资设立的融资租赁公司。今年8月，国家电网从合资伙伴通用 金融手中购买了50%的英大租赁股权。在公司所有权变更之后，英大租赁 着手修改这笔贷款的条件。 在贷款条件修改以前，此案已经吸引到约15家银行的逾3.5亿美元贷款 承诺，包括来自香港、中国大陆、台湾、中东和美洲的银行。（完） (编译 龚芳; 审校 张涛)