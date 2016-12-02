香港个股：安东油田向离岸基金配股集资2.2亿港元，应付行业需求复苏

路透香港12月2日 - 中国最大民营油田技术服务公司--安东油田服务集团 周五公布，以折让一成的价格向离岸基金公司配股集资2.2亿港元，以应付行业需求复苏。

据公告，安东油田与Trafalgar Trading Fund订立协议，向其配售约2.22亿股新股，配售价每股1.008港元，集资约2.2亿港元。

配售价较周四收市价1.12港元折让10%。安东油田周五早盘股价先升后跌，收跌0.89%，报1.11港元。

安东油田表示，受近期行业复苏的影响，该公司在手项目订单已全面开始启动，预期未来订单执行以及市场拓展需要增加一部分营运资金需求，为此欲通过引入一家财务投资者支持业务的发展和未来市场的开拓。

Trafalgar将持有安东油田经扩大后股本9.09%的股份，成为第三大股东。最大股东兼公司主席罗林的持股比例将由32.35%降至29.41%，第二大股东斯伦贝谢（Schlumberger） 的股权亦由19.1%摊薄至17.37%。

另一方面，深圳A股华油惠博普科技 公布拟购买安东油田的部分股份，交易方式包括参与定向增发、协议转让、二级市场交易等，投资总额不超过1亿元人民币，且购买股份数量不超过安东股份总数的5%。

安东油田的新闻发言人接受路透查询时表示，与惠博普是战略合作关系，但上述的投资计划须得到惠博普的股东会通过批准，故投资安东一事尚未落实。

此前油价大跌并在低位震荡，石油公司纷纷削减投资令到油田服务行业处于寒冬，营运资金紧绌。随着油价逐渐回升，近日石油输出国组织（OPEC）达成减产协议，纾缓市场对石油行业的忧虑，投资者与银行更愿意出手相助。

安东油田周四与浦发银行 北京分行签订战略合作协议，规模为20亿元，期限一年，浦发银行主要在包括传统业务、资产证券化、跨境结算、债券融资以及股权交易上向安东提供专业支持和融资额度。

安东油田董事会主席罗林8月曾表示，预期下半年行业有局部复苏迹象，公司手头订单持续增长，经营情况正在好转，不过现金流还是很困难，但明年市场整体复苏可期，令公司有望实现扭亏为盈。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)