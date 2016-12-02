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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 13:05 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元受到买盘支持，但涨势因大量期权到期受限

0444 GMT

* 欧元兑美元在亚洲市场受到买盘支持，但涨势因大量期权到期受限

* 从早前的1.0658涨至1.0690，在意大利周日公投前出现空头回补

* 市场亦关注美国非农就业报告，未理会隔夜美债收益率上升

* 今日和下周一有大量期权到期

* 在1.0450、1.0500、1.0515-40及1.0550处分别有23.7亿欧元、14亿欧元、10亿欧元以及18.6亿欧元期权到期

* 在1.0600、1.0610-30、1.0650、1.0700及1.0750处分别有28亿欧元、11亿欧元、23.4亿欧元、23亿欧元以及10亿欧元期权到期

* 下周一在1.0500-10、1.0700及1.0750-55处分别有16亿欧元、13.2亿欧元和16.5亿欧元期权到期 (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)

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