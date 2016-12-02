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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 17:18 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增646亿台币，终止连两周净减

路透台北12月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增646亿台币，终止连续两周净减；至周五央行存
单未到期余额为7兆(万亿)4,138亿台币。上周央行定存单发行余额净减92.2亿台币。
               
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
        
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   11/28        3,776.50                3,964.50        +188.00
   11/29        1,966.50                2,111.50        +145.00
   11/30        1,072.50                1,245.50        +173.00
   12/01        1,659.50                1,748.50         +89.00
   12/02        2,307.50                2,358.50         +51.00
 总计          10,782.50               11,428.50        +646.00
   
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   11/28               6                       2
   11/29              59                       5
   11/30              39                       7
   12/01              26                       6
   12/02              26                       9
 总计                156                      29
 
(完)
    

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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