国际油市：油价下滑，关注焦点转向OPEC减产协议的实施

自周三OPEC成员国和俄罗斯达成减产协议以来，布兰特和美国原油期货跳涨逾10%。减产协议计划每日总共减产150万桶。

分析师目前关注协议的执行。这是自2001年以来首个OPEC与俄罗斯达成的协同减产协议。

“协议是否能遵守的问题，以及美国页岩油生产超过预期的反弹，是最大的下档风险，”BMI Research周五表示。该公司维持对2017年布兰特原油每桶55美元的预估。

但交易员称，市场较长期而言对协议总体乐观。

交易员称，未来几日的原油期货价格走势，应能为市场对协议的乐观程度提供佐证。(完)

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