国际油市：油价下滑，关注焦点转向OPEC减产协议的实施

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
自周三OPEC成员国和俄罗斯达成减产协议以来，布兰特和美国原油期货跳涨逾10%。减产协议计划每日总共减产150万桶。
分析师目前关注协议的执行。这是自2001年以来首个OPEC与俄罗斯达成的协同减产协议。
“协议是否能遵守的问题，以及美国页岩油生产超过预期的反弹，是最大的下档风险，”BMI Research周五表示。该公司维持对2017年布兰特原油每桶55美元的预估。
但交易员称，市场较长期而言对协议总体乐观。
交易员称，未来几日的原油期货价格走势，应能为市场对协议的乐观程度提供佐证。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王颖；审校 张涛/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。