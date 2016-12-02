澳洲股市：收低，市场静待美国非农就业报告

婴儿食品生产商Bellamy's Australia 是百分比跌幅最大的个股，录得其历来的最大跌幅。该股周五下跌达44%，之前其表示中国实施的新进口规则导致供应过剩，损害了销售。

乳品公司A2 Milk 和Bega Cheese 亦分别重挫10.2%和6.3%。

金融股结束三日连涨，下降0.9%。四大银行全部收低。