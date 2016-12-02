台湾债市：10年增额券殖利率终场收在日低，利空不反应促使空单回补

* 105/11R期殖利率先升后跌 * 利空出笼但殖利率不升，空单回补 * 下周105/11R殖利率区间料在1.15-1.25% 路透台北12月2日 - 台湾指标10年公债105/11R期 殖利率周五先升后跌， 终场收在日低水准。台债起初跟进美债殖利率大弹，但利空下盘势走稳，随后空单回补，令 指标殖利率逆势收跌。 交易员表示，美国通膨走高有隐忧，10年公债和30年公债殖利率皆走高至一年多的高点 ，带动台债盘初走空。不过今日午间央行标售364天期存单的利空刺激之下，台债却走稳， 买盘赶紧回补，殖利率终场逆势收低。 〞利空不跌，卖压结束。大家等标债了，〞一位大型证券商交易员说。 他们表示，周末还有意大利的修宪公投，此对股市投入变数，令股市走跌，避险买盘也 有进场。12月4日(周日)意大利将就宪法改革举行公投。 今日午间央行标售1,600亿台币的一年期定存单，标售利率大幅走升至0.583%，创一年 八个月新高。 对于下周二的标债，交易员普遍对此变数心存观望，主要是近期殖利率震幅过大，成交 不够活络，市场认为不一定真能显现银行业对此期公债的兴趣。 不过有一位票券商交易员表示，先前市场曾传出大型银行对10年公债的冷券1.3%的利率 出来询价，虽未成交，但可做为参考。她也认为，殖利率在1.15-1.25%的10年指标公债的水 位，市场有接手买盘意愿。 市场预估美国联邦储备理事会(FED)明年可能升息1-2次，但仍不排除增加升息次数的可 能，使美债行情仍不稳定。然台湾经济复苏缓慢，明年维持利率不变的机会大，但也不能排 除若是美国升息加剧，台湾跟进的可能性。这也令中长期债券标售结果投入变数。 他们预估，下周的105/11R期公债交易区间料在1.15-1.25%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R -3.30 1.1700 1.1700-1.2650 93.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1700 5 105/13 0.8800 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)