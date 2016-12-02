版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 15:28 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率终场收在日低，利空不反应促使空单回补

* 105/11R期殖利率先升后跌
    * 利空出笼但殖利率不升，空单回补
    * 下周105/11R殖利率区间料在1.15-1.25%

    路透台北12月2日 - 台湾指标10年公债105/11R期 殖利率周五先升后跌，
终场收在日低水准。台债起初跟进美债殖利率大弹，但利空下盘势走稳，随后空单回补，令
指标殖利率逆势收跌。
    
    交易员表示，美国通膨走高有隐忧，10年公债和30年公债殖利率皆走高至一年多的高点
，带动台债盘初走空。不过今日午间央行标售364天期存单的利空刺激之下，台债却走稳，
买盘赶紧回补，殖利率终场逆势收低。
    
    〞利空不跌，卖压结束。大家等标债了，〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们表示，周末还有意大利的修宪公投，此对股市投入变数，令股市走跌，避险买盘也
有进场。12月4日(周日)意大利将就宪法改革举行公投。

    今日午间央行标售1,600亿台币的一年期定存单，标售利率大幅走升至0.583%，创一年
八个月新高。 
    
    对于下周二的标债，交易员普遍对此变数心存观望，主要是近期殖利率震幅过大，成交
不够活络，市场认为不一定真能显现银行业对此期公债的兴趣。
    
    不过有一位票券商交易员表示，先前市场曾传出大型银行对10年公债的冷券1.3%的利率
出来询价，虽未成交，但可做为参考。她也认为，殖利率在1.15-1.25%的10年指标公债的水
位，市场有接手买盘意愿。
    
    市场预估美国联邦储备理事会(FED)明年可能升息1-2次，但仍不排除增加升息次数的可
能，使美债行情仍不稳定。然台湾经济复苏缓慢，明年维持利率不变的机会大，但也不能排
除若是美国升息加剧，台湾跟进的可能性。这也令中长期债券标售结果投入变数。
      
    他们预估，下周的105/11R期公债交易区间料在1.15-1.25%。
    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10  105/11R                   -3.30   1.1700     1.1700-1.2650       93.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                           1.1700
   5    105/13                           0.8800
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐