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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 14:23 BJT

日本股市：投资者获利了结拖累日经指数收低，但实现四周连涨

路透东京12月2日 - 日本股市日经指数周五下跌，因投资者选择在今日稍晚美国非农就业数据公布前锁定获利，但日经指数仍录得连续第四个周线涨幅。

日经指数 收低0.5%至18,426.08点，但周线涨0.2%。

东证股价指数 及JPX-日经400指数 均收低0.4%，分别报1,477.98和13,258.60点。(完)

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