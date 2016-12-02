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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 14:37 BJT

日本债市：日债价格小跌，美债回落带来打压

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.180%     -0.5   -0.175%
    五年期公债        -0.105%     -0.5   -0.100%
    10年期公债        0.035%     +0.5    0.030%
    20年期公债        0.480%     +1.0    0.470%
    30年期公债        0.595%     +0.5    0.590%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.48    -0.02    150.50
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 孙茉莉/王颖/蔡美珍；审校 张涛/白云)

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