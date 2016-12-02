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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 14:46 BJT

新兴汇市：多数亚币上扬料录得周线涨幅，非农就业数据前美元走软

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.00    114.10   +0.09   +5.53    120.30
    坡元            1.4239    1.4258   +0.13   -0.45    1.4175
    台币          31.922    31.892   -0.09   +3.58    33.066
    韩元           1172.36   1167.60   -0.41   +0.22   1174.95
    泰铢             35.62     35.68   +0.17   +1.12     36.02
    菲律宾披索       49.69     49.76   +0.14   -5.61     46.90
    印尼卢比      13485.00  13540.00   +0.41   +2.22  13785.00
    印度卢比       68.37     68.34   -0.04   -3.25     66.15
    马币            4.4435    4.4610   +0.39   -3.45    4.2900
    人民币          6.8838    6.8865   +0.04   -5.69    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 蔡美珍/高琦/李爽/王兴亚/汪红英)

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