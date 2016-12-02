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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 15:13 BJT

全球金市：金价从10个月低点反弹，但周线料仍录得四连跌

美国期金 上涨0.5%，报每盎司1,175.30美元。

“金价这些波动可说与美元有关，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说道。

“实货有一些买盘，但不是很强。”

“人们涌向股市、而非金市。可以从黄金上市交易基金(ETF)的卖盘明显看出，”Leung说道。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四下降1.54%至870.22吨。上月黄金持仓量下降超过6%。

据路透技术分析师王涛称，现货金 可能小幅反弹到每盎司1,184-1,194美元区间内。

现货银 几无变化，报每盎司16.52美元。

铂金 下滑0.1%至909.50美元，但有望录得四周内首次周线上涨。

钯金 上涨0.3%至每盎司752.65美元，上日曾创下2015年6月来最高位774.60美元。钯金有望连续第五周录得涨幅。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/王琛；审校 白云/蔡美珍)

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