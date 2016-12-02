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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 14:54 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：股市和美元双双下跌，等待美国非农就业数据

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* 美元/日圆跌0.12%，欧元/美元涨0.21%，英镑/美元涨0.29%，澳元/美元跌0.15%

* 美元/离岸人民币涨0.11%，美元/人民币跌0.04%，美元/韩元涨0.43%，美元/印尼卢比跌0.44%

* 日经指数跌0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.88%，沪综指跌0.68%，西德克萨斯中质油跌0.8%，美国公债收益率报2.4375%

* 美国11月非农就业岗位料表现强劲，将巩固升息预期

* 澳洲10月零售销售连三月跃升，缓解对经济放缓甚至衰退的担忧 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李爽)

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