《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月28日-12月2日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.48%。本周伴随美元指数调整，大行增加了对市场的维稳力度，人民币阶梯式走升；由于临近年底美元流动性紧张，境内掉期曲线小幅下移。而随着收紧资本流出的政策相继出台，周四周五离岸人民币流动性收紧，离岸CNH亦大幅走升，两地点差一度倒挂；香港美元/人民币隔夜掉期点和离岸人民币隔夜掉期隐含利率一度走升至两个半月新高。由于大行维稳态度坚决，短期人民币汇价料难大幅走贬。 公开市场操作: --随着周中资金面急剧收紧，此前影响相对温和的中国债市降杠杆压力骤然加剧，腥风血雨之下利率债及信用债均受重创，10年国债收益率一度跳升15个基点（bp）上破3.0%关口；而面对动荡的市场央行仍保持定力，尽管公开市场从单日净回笼转为净投放，但力度有限，对于年末及明年春节前的资金预期仍不乐观。

业内人士指出，央行的谨慎显示其在托底流动性同时，对不断累积的金融风险依旧重视，而经济初现走稳向暖苗头，大宗商品价格暴涨又加剧了未来通胀压力，货币政策仍不具备放松的基础；只要资金面不出现系统性风险，央行还会以公开市场+MLF（中期借贷便利）组合为主力调节工具。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅上行，因受到资金面紧绷以及部分机构压缩委外规模，并大规模赎回货币基金的影响。交易员表示，周五资金面进一步缓和助益市场情绪回温，收益率升幅缩小，不过在赎回压力下基金抛盘继续，加之基本面回暖下通胀压力抬头，现券市场调整压力仍在；出于降杠杆考量，央行对流动性容忍度明显提高，资金转松的可持续性待观察；此外部分机构压缩委外规模并赎回货币基金的影响仍在，市场情绪仍偏空。

票据: --中国票据市场转贴利率当周升势不止，周初流动性紧绷局面加剧，资金价格全线走高，拖累票据卖压较为沉重；不过后半周资金紧势逐步缓和，收票需求复苏转贴利率亦趋稳。交易员并指出，尽管市场暂获喘息，但年末资金压力很快来袭，随后又面临春节长假，货币市场利率依旧存在反弹动力，在负债成本制约下，票据利率易涨难跌。