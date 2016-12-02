版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 15:30 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌2.2%，受累于沪胶疲势

东京工业品交易所(TOCOM)5月期胶合约 <0#2JRU:>收低5.2日圆，报每公斤229.7日圆(2.01美元)。该合约周二曾触及一年半高位245.6日圆，本周下跌3%，为四周来首次下跌。

上海期交所主力5月期胶合约 跌120元人民币，收报每吨18,015元人民币(2,616.98美元)。本周涨至19,615元人民币，为2014年4月2日以来最高位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报170.80美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/王琛; 审校 王洋/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐