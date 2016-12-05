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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 10:22 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月5日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *进出口行       50           1         2.87%        固息金融债    12/1-12/5
                 40           3         3.15%        固息金融债
                 40           5         3.30%        固息金融债
                 20          20         3.7230%      固息增发债
              (2016年第14/15/16期新发债；2015年19期增发债)   
 *进出口行       10           5      周一簿记建档    绿色金融债    12/5-12/7
 *国开行         30           3        周二招标      固息增发债    12/7-12/8
                 30           5                      固息金融债
                 30           7                      固息增发债
                 80          10                      固息增发债
                 30          20                      固息增发债
              (2016年第15、七、13、五期增发债和第18期新发)
 *农发行         50           5        周三招标      固息增发债    12/8-12/9
                 30           7                      固息增发债
                 70          10                      固息增发债
                 20          15                      固息增发债
                 30          20                      固息增发债
              (2016年第11、7-10期增发债)
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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