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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 15:43 BJT

金属期市：期铜下跌，因美国大选后的涨势消退

上海期交所主力期铜合约 下跌0.77%，至每吨46,630元人民币。

多数工业金属跌势有限，因本周数据显示中国11月官方采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于预期并且追平2014年7月以来最高位。

美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加，这也让市场略感宽慰。速

上海期铝 和LME期铝 均下跌约0.3%，未受美铝 因断电关闭澳洲Portland铝厂的一个电解槽消息的影响。

上海期锌 下跌2%，LME期锌 微跌0.08%。

LME期锡 持平于每吨21,055美元，期镍 跌0.3%至每吨11,170美元。

上海期锡 跌1%至每吨143,900元人民币，沪镍 小幅下跌至92,430元。(完)

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(编译 王洋/王兴亚；审校 汪红英/蔡美珍)

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