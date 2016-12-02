金属期市：期铜下跌，因美国大选后的涨势消退

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所主力期铜合约 下跌0.77%，至每吨46,630元人民币。
多数工业金属跌势有限，因本周数据显示中国11月官方采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于预期并且追平2014年7月以来最高位。
美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加，这也让市场略感宽慰。速
上海期铝 和LME期铝 均下跌约0.3%，未受美铝 因断电关闭澳洲Portland铝厂的一个电解槽消息的影响。
上海期锌 下跌2%，LME期锌 微跌0.08%。
LME期锡 持平于每吨21,055美元，期镍 跌0.3%至每吨11,170美元。
上海期锡 跌1%至每吨143,900元人民币，沪镍 小幅下跌至92,430元。(完)
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(编译 王洋/王兴亚；审校 汪红英/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。