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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超97亿韩元，此前连续五天买超

路透首尔12月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0724GMT，外资
在韩国股市卖超97亿韩元，结束连续五天买超局面。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月 2日       -9.7          -38.9           23.2
    ^12月 1日       30.9          -52.7           20.8
     11月30日      274.0         -317.6           44.6
     11月29日      450.8         -149.3           -8.3
     11月28日      208.7         -204.6          -19.6
     11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
     11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
     11月17日       61.8          -90.7            7.1
     11月16日       -8.0           65.7          -71.0
     11月15日     -205.9          109.2           71.8
     11月14日     -344.5          278.1           30.7
    ----------------------------------------------------
    本月以来        21.2          -91.6           44.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,301.9       -5,646.1       -7,116.5
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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