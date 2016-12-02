表格：外资在韩国股市卖超97亿韩元，此前连续五天买超

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔12月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超97亿韩元，结束连续五天买超局面。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月 2日 -9.7 -38.9 23.2 ^12月 1日 30.9 -52.7 20.8 11月30日 274.0 -317.6 44.6 11月29日 450.8 -149.3 -8.3 11月28日 208.7 -204.6 -19.6 11月25日 19.9 -3.9 -36.3 11月24日 -141.4 104.3 13.8 11月23日 164.7 406.6 -216.3 11月22日 344.9 51.7 -140.3 11月21日 68.3 -49.0 -39.3 11月18日 61.5 -331.0 235.0 11月17日 61.8 -90.7 7.1 11月16日 -8.0 65.7 -71.0 11月15日 -205.9 109.2 71.8 11月14日 -344.5 278.1 30.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 21.2 -91.6 44.1 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,301.9 -5,646.1 -7,116.5 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。