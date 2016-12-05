《中国地方债发行日程表》--12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *江苏 9.4 3年 2.56% 一般地方债 12/5 13.9 5年 2.71% 13.9 7年 2.89% 9.3 10年 2.91% 22.5 3年 2.56% 专项地方债 33.7 5年 2.71% 33.7 7年 2.89% 22.5 10年 2.91% *内蒙古 18.0444 3年 周二招标 一般地方债 12/7 53.9 5年 53.9 7年 53.9 10年 15.1278 5年 专项地方债 15.1278 10年 *上海 30 3年 周四招标 一般地方债 12/9 *广东 3.0268 3年 周五招标 一般地方债 12/12 14.3689 5年 专项地方债 5.8 7年 8.6 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。