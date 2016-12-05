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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 10:58 BJT

《中国地方债发行日程表》--12月5日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *江苏         9.4       3年       2.56%      一般地方债    12/5 
              13.9       5年       2.71%       
              13.9       7年       2.89%   
               9.3      10年       2.91%
              22.5       3年       2.56%      专项地方债    
              33.7       5年       2.71%       
              33.7       7年       2.89%   
              22.5      10年       2.91%          
 *内蒙古      18.0444    3年      周二招标    一般地方债    12/7
              53.9       5年
              53.9       7年
              53.9      10年
              15.1278    5年                  专项地方债    
              15.1278   10年
 *上海        30         3年      周四招标    一般地方债    12/9
 *广东         3.0268    3年      周五招标    一般地方债    12/12
              14.3689    5年                  专项地方债
               5.8       7年
               8.6      10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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