瑞士经济：第三季经济增长陷入停滞，不及分析师预期

自瑞士央行近两年前取消瑞郎兑欧元上限以来，随着瑞士经济克服瑞郎升值的最严重影响，经济学家原本预期经济将好转。

瑞士央行将在12月15日公布最新货币政策评估。

“虽然包括机械工业在内的部分领域，更广泛地说，小型企业继续受到打击，但瑞士整体经济已学会与瑞郎升值共存，”瑞士信贷的经济学负责人Oliver Adler在GDP数据公布前表示。

“这意味着瑞士央行保卫欧元/瑞郎特定价位的压力已有某种程度缓解，”他说，“我们的基本预测是瑞士经济明年将继续改善，瑞郎将走软。”

国内经济的表现也相对强劲。但一些经济领域继续挣扎，尤其是制造业。受瑞郎升值影响，制造业的销售和利润率均萎缩。

“鉴于瑞郎被高估，且欧洲需求低迷，我会说瑞士经济状况似乎已好得出人意料。”Economiesuisse的Rudolf Minsch本周称。