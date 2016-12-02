瑞士经济：第三季经济增长陷入停滞，不及分析师预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
自瑞士央行近两年前取消瑞郎兑欧元上限以来，随着瑞士经济克服瑞郎升值的最严重影响，经济学家原本预期经济将好转。
瑞士央行将在12月15日公布最新货币政策评估。
“虽然包括机械工业在内的部分领域，更广泛地说，小型企业继续受到打击，但瑞士整体经济已学会与瑞郎升值共存，”瑞士信贷的经济学负责人Oliver Adler在GDP数据公布前表示。
“这意味着瑞士央行保卫欧元/瑞郎特定价位的压力已有某种程度缓解，”他说，“我们的基本预测是瑞士经济明年将继续改善，瑞郎将走软。”
国内经济的表现也相对强劲。但一些经济领域继续挣扎，尤其是制造业。受瑞郎升值影响，制造业的销售和利润率均萎缩。
“鉴于瑞郎被高估，且欧洲需求低迷，我会说瑞士经济状况似乎已好得出人意料。”Economiesuisse的Rudolf Minsch本周称。
“企业所经历的有如一个极限锻链计划。去年很艰难痛苦，但已让他们变得更有效率，进行更多创新，这对未来有利。”(完) (编译 王洋/汪红英；审校 刘秀红/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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