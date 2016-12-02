《图表新闻》外国机构投资人11月大规模撤离亚洲股市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月2日 - 外资11月大规模撤离亚洲股市，因投资者押注特朗普执政后采取扩张性财政政策，将推高美国通胀，美国公债收益率(殖利率)因此飙升。
外资11月在台湾股市卖超30亿美元，接近三年高位；印度股市外流资金28亿美元，为八年多最高。
背景：《焦点》亚洲股债重挫后暂时企稳，投资者忧心后市续跌威胁 (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。