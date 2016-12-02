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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 16:13 BJT

《图表新闻》外国机构投资人11月大规模撤离亚洲股市

路透12月2日 - 外资11月大规模撤离亚洲股市，因投资者押注特朗普执政后采取扩张性财政政策，将推高美国通胀，美国公债收益率(殖利率)因此飙升。

外资11月在台湾股市卖超30亿美元，接近三年高位；印度股市外流资金28亿美元，为八年多最高。

图表：tmsnrt.rs/2gGijI8

背景：《焦点》亚洲股债重挫后暂时企稳，投资者忧心后市续跌威胁 (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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