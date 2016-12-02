香港房地产：11月住宅注册量按月及按年升2%及138%，中小型单位主导市场

路透香港12月2日 - 香港土地注册处周五发表数字显示，11月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月增2%，按年则大升1.38倍。惟有关数字尚未反映政府11月初大幅上调购买第二套房印花税的影响。

住宅买卖宗数在9月份创出四年新高后，10月和11月的数字均较9月回落。数据显示，价值300万至1,000万港元的中小型住宅仍主导市场，合计成交量比例占整体73%，于价值1,000万港元以上的豪宅占比为18%。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为8,618份，按月及按年分别增加约0.68%和82%；其中住宅楼宇买卖合约由10月的6,601份增至11月的6,739份。整体楼宇买卖合约总值712亿港元（按月及按年分别升约7.8%和139%），住宅买卖合约占616亿港元（按月及按年分别升约13%和196.3%）。

香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。9月份的成交宗数更创下自2012年10月以来的新高。不过，政府11月4日公布再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。措施令近日二手住宅成交急降，一手住宅交投亦放缓。由于政府公布的注册数字有所滞后，加辣的影响或要在12月份的数字才反映出来。（完）

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