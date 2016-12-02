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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月2日

路透12月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间
16:10时，1港元=0.88737人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为24.45%，高于上交易日收盘的23.06%。
  公司名      A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     4.52             4.75          1.07
 建设银行                                     5.65             5.80          1.10
 中国银行                                     3.51             3.54          1.12
 农业银行                                     3.22             3.24          1.12
 招商银行                                    18.49            19.22          1.08
 中信银行                                     6.72             5.05          1.50
 交通银行                                     5.84             5.84          1.13
 民生银行                                     9.43             8.72          1.22
 中国人寿                                    25.18            21.70          1.31
 中国平安                                    36.27            41.90          0.98
 中国太保                                    30.38            29.65          1.15
 中信证券                                    17.36            17.58          1.11
 新华人寿                                    45.53            38.75          1.32
 海通证券                                    17.00            14.84          1.29
 华能国际                                     7.76             4.93          1.77
 大唐发电                                     4.06             2.08          2.20
 华电国际                                     5.26             3.32          1.79
 中煤能源                                     6.18             3.85          1.81
 中国神华                                    17.14            16.00          1.21
 中国石油                                     7.86             5.49          1.61
 兖州煤业                                    11.58             5.40          2.42
 中国石化                                     5.50             5.46          1.14
 上海石化                                     6.30             4.09          1.74
 中海油服                                    13.68             7.86          1.96
 仪征化纤                                     4.18             1.62          2.91
 中国铝业                                     4.71             3.54          1.50
 江西铜业                                    18.85            12.08          1.76
 洛阳钼业                                     4.00             2.05          2.20
 紫金矿业                                     3.57             2.54          1.58
 马钢股份                                     3.04             2.11          1.62
 鞍钢股份                                     5.65             4.50          1.41
 重庆钢铁                                     2.52             2.47          1.15
 海螺水泥                                    18.63            22.60          0.93
 洛阳玻璃                                    25.61             5.50          5.25
 京城机电                                    10.35             3.72          3.14
 中联重科                                     4.66             3.42          1.54
 金隅股份                                     4.62             2.95          1.76
 中国国航                                     7.87             5.23          1.70
 东方航空                                     6.74             3.70          2.05
 南方航空                                     7.57             4.48          1.90
 中国远洋                                     6.06             3.11          2.20
 中海集运                                     4.38             1.82          2.71
 中集集团                                    15.38            11.64          1.49
 中海发展                                     7.25             4.55          1.80
 宁沪高速                                     8.99            10.20          0.99
 深高速                                       8.64             7.29          1.34
 成渝高速                                     5.15             3.17          1.83
 皖通高速                                    16.05             6.28          2.88
 广深铁路                                     4.99             4.32          1.30
 中国南车                                    11.32             7.56          1.69
 中国交建                                    15.88             9.30          1.92
 中国铁建                                    13.98            11.10          1.42
 中国中铁                                     9.96             7.00          1.60
 长城汽车                                    10.77             7.14          1.70
 比亚迪                                      54.75            45.35          1.36
 广汽集团                                    24.78             9.75          2.86
 青岛啤酒                                    31.01            30.65          1.14
 白云山                                      24.80            18.80          1.49
 新华制药                                    12.98             5.74          2.55
 海信科龙                                    10.52             6.64          1.79
 南京熊猫                                    14.48             7.30          2.24
 晨鸣纸业                                    11.39             7.78          1.65
 上海医药                                    20.12            18.86          1.20
 中兴通讯                                    17.14            12.34          1.57
 东方电气                                    10.35             6.41          1.82
 潍柴动力                                    11.14            13.22          0.95
 东北电气                                     8.00             2.91          3.10
 广船国际                                    28.71            11.94          2.71
 昆明机床                                     8.14             2.68          3.42
 一拖股份                                    11.51             4.52          2.87
 北辰实业                                     4.35             2.54          1.93
 创业环保                                     8.61             4.31          2.25
 中国中冶                                     5.36             2.73          2.21
 金风科技                                    18.63            12.14          1.73
 丽珠                                        56.80            47.95          1.33
 万科                                        26.45            23.35          1.28
 郑煤机                                       6.86             3.95          1.96
 大连港                                       2.91             1.41          2.33
 山东墨龙                                    11.13             3.39          3.70
 浙江世宝                                    39.46            10.98          4.05
 复星医药                                    22.90            23.80          1.08
 光大银行                                     4.08             3.67          1.25
 东江环保                                    18.86            13.32          1.60
 上海电气                                     8.42             3.75          2.53
 广发证券                                    19.32            17.72          1.23
 华泰证券                                    19.58            17.42          1.27
 东方证券                                    16.77             8.28          2.28
 光大证券                                    17.58            12.00          1.65
 招商证券                                    18.77            12.56          1.68
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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