人民币衍生品：美元流动性紧张致境内美元掉期下移，美元拆借有价无市

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周下移。交易员称，临近年底，境内美元流动性较人民币流动性更为紧张，多家机构在掉期市场用人民币换取美元流动性，加上大行在长端卖压增加，掉期曲线走势较上周平缓。
他们并指出，美元拆借利率持续走升，但是基本没有供应。一方面各机构对跨年资金需求都比较大；另一方面，一些大型外资投行在亚洲抛售基金股票，汇走美元，此举可能在未来加剧亚太区美元流动性的紧张态势。
“美元流动性太紧了，大家都捂着钱袋子不愿意出，都在观望看看美联储加息后有没有头寸可以放出来。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，周三由于人民币短端资金太紧，隔夜掉期点 一度飙升至10以上，周四央行进行公开市场操作后人民币紧张有所缓解，此后美元流动性紧张就显得更加迫切。
北京时间16:09，境内美元/人民币一周期掉期 报20.5点，一个月期 报86点，一年期 报527点，较上周五分别跌50.84%、跌1.49%和跌9.14%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.550/4.850，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.000/4.300，较上周五小跌。
中国银行间市场周五早盘资金面继续回暖，以隔夜为主的资金供给较为充裕，包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。不过目前已是12月，考虑到未来跨年末流动性安排等因素，市场谨慎情绪依旧无法消除。
人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价走升至十日高位。交易员称，今日中间价定价基本未用过滤机制，场内虽然净购汇格局延续，仍需大行提供美元流动性，但整体成交基本在中间价的贬值区域，显示监管有所放松，市场情绪趋于稳定。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。