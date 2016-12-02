《汇市简讯》公债收益率走势不利市场做空欧元/美元

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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* 欧元/美元在美国就业数据公布前略微回升
* 在下行动能消失后，本周出现了部分空头回补操作
* 债市走势也扶助欧元/美元上涨
* 10年期德国公债收益率在过去两日涨17个基点，受缩减量化宽松的传闻影响
* 虽然美国经济数据表现强劲，但德债与美国公债收益率之差收窄 (完)
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