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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 16:43 BJT

全球贵金属：12月1日SPDR黄金持仓减少1.54%，iShares白银持仓不变

路透12月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少1.
54%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期     变动      增减
    SPDR      27,978,429.7   12月1日    28,416,915.0   11月30日  -438,485.3  -1.54%
    iShares  346,150,892.6   12月1日   346,150,892.6   11月30日         0.0   0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 白云; 审校 王兴亚)

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