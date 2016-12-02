欧元债市：意大利公债收益率下滑，周末公投前投资人保守操作

10年期意大利和德国公债利差周五缩窄至167个基点，上周曾创下两年半最宽水准188个基点。10年期奥地利和德国公债利差也从上周触及的近10个月高位33个基点缩窄至26个基点。

“我想周一时将很难确切知晓未来的意大利政府将是什么样子的，以及该国进一步改革的热情将如何。”AllianzGI的全球固定收益部门主管Franck Dixmier说道，并称他所在的基金是做空意大利公债，对奥地利公债也无曝险。

“当前利差反映出投资者是明确押注公投结果为反对，但在反对结果之后，至关重要的将是由意大利对新大选的热度所呈现的前景。”

德国10年期公债收益率继续上涨，因OPEC达成减产协议，推高了通胀预期，并且央行正在权衡是否需要放出结束货币刺激政策的讯号。

10年期德债收益率 小升1个基点至0.34%，升向10个月高点0.40%。

根据Tradeweb数据，10年期意大利公债收益率 下跌5个基点至1.99%，10年期奥地利公债收益率 持平于0.60%。（完）

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