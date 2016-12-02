中国新债：国开行下周二发行至多200亿元五期债，期限3/5/7/10/20年

路透上海12月2日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(6日)招标发行五期固息债，总额 不超过200亿元人民币，期限三、五、七、10、20年。 上述五期债中，五年期为今年第18期新发债，其余分别为该行今年第15期 、第七期CN16 0207=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、3.24%、3.05%、3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第15、七、13、五期增发债和第18期新发 ---------------------------------------------- 发行上限 3/5/7/20年：各30亿元 10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：12月6日9:30-10:30 10/20年：12月6日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/8 起息日 3年：10月20日；5年：12月8日;7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 12/7-12/8 上市日 12/12 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)