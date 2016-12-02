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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 17:09 BJT

台湾汇市：台币连四日收跌至一周低位，关注美国非农就业报告指引方向

* 台币兑美元连四日收跌至一周低位
    * 关注美国非农就业报告指引方向
    * 下周台币波动区间料在31.800-32.000

    路透台北12月2日 - 台币兑美元 周五连续四日收低至一周低位。交易员表示，因市场消化大额军
款汇出需求，后续关注稍晚公布的美国非农就业报告指引方向。
    
    他们指出，随着国际美元持于高档盘整，台币暂由实质交投引导，近期外资汇出力道稍有增强，且外资已
连两个月卖超台股合计达980.54亿台币，时序迈入12月才两天共计卖超金额也达90亿台币，短线台币较有可能
在32元整数关口前续弱盘整。
   
    今日台币收在31.923为一周收盘新低，前低为11月25日的31.942。
    
    〞消化完军款后，市场就变得很安静，看看美国非农有没有爆炸性发展。〞一位大型公股银行交易主管说
。
    
    上述交易主管也称，本周美国公布的重要经济数据大多优于预期，市场对后续出炉的美国数据多持乐观情
绪，若美国非农数据表现不脱意外，很难撼动台币因此波动。
    
    接受路透调查的分析师预计，美国11月非农就业人数新增17.5万人，10月为16.1万人。 交易
员认为，若是美国就业数据表现亮丽，将强化市场对美国月中加息的预期，进而带动美元转强，令台币等亚币
偏贬。   

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持在价平附近；目前一
个月美元/台币远汇 报31.879/31.911，上日收在31.930。    
    
    多数新兴亚洲货币周五上扬，且可望录得周线涨幅，中国人民币料创下逾四个月最大单周升幅，因在周五
稍晚美国公布非农就业数据之前，美元走低。 
    
    韩元兑美元 周五收报1,172.6，较前一日收盘价1,167.6下跌0.4%。 
    
    台湾股市周五收跌0.80%至9,189.49点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超99.83亿台币，
中止此前连两个交易日买超共计19.85亿台币。 
       
    交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.800-32.000。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.923     31.892  31.850-31.974   31.850      8.04    7.24
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.920     31.890  31.865-31.970   31.868      3.50    3.42
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.015/0.005               -0.005/0.015
 美元/台币六个月期        -0.085/-0.045              -0.070/-0.030
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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