台湾汇市：台币连四日收跌至一周低位，关注美国非农就业报告指引方向

* 台币兑美元连四日收跌至一周低位 * 关注美国非农就业报告指引方向 * 下周台币波动区间料在31.800-32.000 路透台北12月2日 - 台币兑美元 周五连续四日收低至一周低位。交易员表示，因市场消化大额军 款汇出需求，后续关注稍晚公布的美国非农就业报告指引方向。 他们指出，随着国际美元持于高档盘整，台币暂由实质交投引导，近期外资汇出力道稍有增强，且外资已 连两个月卖超台股合计达980.54亿台币，时序迈入12月才两天共计卖超金额也达90亿台币，短线台币较有可能 在32元整数关口前续弱盘整。 今日台币收在31.923为一周收盘新低，前低为11月25日的31.942。 〞消化完军款后，市场就变得很安静，看看美国非农有没有爆炸性发展。〞一位大型公股银行交易主管说 。 上述交易主管也称，本周美国公布的重要经济数据大多优于预期，市场对后续出炉的美国数据多持乐观情 绪，若美国非农数据表现不脱意外，很难撼动台币因此波动。 接受路透调查的分析师预计，美国11月非农就业人数新增17.5万人，10月为16.1万人。 交易 员认为，若是美国就业数据表现亮丽，将强化市场对美国月中加息的预期，进而带动美元转强，令台币等亚币 偏贬。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持在价平附近；目前一 个月美元/台币远汇 报31.879/31.911，上日收在31.930。 多数新兴亚洲货币周五上扬，且可望录得周线涨幅，中国人民币料创下逾四个月最大单周升幅，因在周五 稍晚美国公布非农就业数据之前，美元走低。 韩元兑美元 周五收报1,172.6，较前一日收盘价1,167.6下跌0.4%。 台湾股市周五收跌0.80%至9,189.49点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超99.83亿台币， 中止此前连两个交易日买超共计19.85亿台币。 交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.800-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.923 31.892 31.850-31.974 31.850 8.04 7.24 司 元太外汇经纪公 31.920 31.890 31.865-31.970 31.868 3.50 3.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.085/-0.045 -0.070/-0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)