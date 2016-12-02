中国债市：中债登将筹建人民币债券跨境发行平台，促进跨境互联结算

路透上海12月2日 - 中国银行间债市主要登记托管机构之一--中央国债登记结算有限公司周五发2016-2020年战略规划称，将推进国际化战略，筹建人民币债券跨境发行平台，统筹支持在岸和离岸等多种发行模式，推进人民币债券统一发行定价、集中登记托管。

中债登提出，将促进跨境互联结算，并对接国际交易平台，与境外离岸平台开展合作；推进人民币债券担保品的跨境使用，支持人民币债券在岸和离岸市场适时互通有无。同时，深化跨境信息合作，加强中债价格指标的海外推广。

“配合市场开放整体布局，完善推广以中央托管机构互联为核心的债市开放升级版，便利‘引进来’和‘走出去’，”规划称，将统筹考虑人民币债券在岸和离岸市场，建成与人民币国际地位相适应，跨境互联、辐射全球的核心金融基础设施。

国内市场方面，中债登规划提到，将坚持与完善债券核心基础服务功能，将拓展政策性操作功能，建立跨市场多产品的统一登记托管体系，支持债券市场统一互联，支持柜台市场拓展。

中国央行金融市场司债券交易管理处处长高飞近期表示，人民银行将根据市场的发展情况，适时允许其他境外投资者开展债券回购交易；央行亦正就境外登记托管机构交易平台和境内的基础设施之间的合作和互联互通进行统筹规划。

中国央行今年2月底发布文件进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。 (完)

参看详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)