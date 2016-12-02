《全球汇市》美元在美就业数据公布前下跌；关注意大利修宪公投

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0659 1.0660 -0.01 -1.85 1.0860 美元/日圆 113.74 114.08 -0.30 -5.45 120.30 欧元/日圆 121.28 121.58 -0.25 -7.04 130.47 美元/瑞郎 1.0105 1.0105 +0.00 +0.87 1.0018 英镑/美元 1.2610 1.2591 +0.15 -14.44 1.4738 美元/加元 1.3301 1.3313 -0.09 -3.89 1.3839 美元/离岸人民币 6.8765 6.8794 -0.04 +4.70 6.5680 澳元/美元 0.7422 0.7414 +0.11 +2.02 0.7275 新西兰元/美元 0.7091 0.7085 +0.08 +3.90 0.6825 欧元/瑞郎 1.0777 1.0772 +0.05 -1.00 1.0886 欧元/英镑 0.8452 0.8469 -0.20 +14.73 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8185 9.8282 -0.10 +7.07 9.1705 美元/挪威克朗 8.4189 8.4129 +0.07 -4.76 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/王琛/王兴亚；审校 白云/高琦/蔡美珍/李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。