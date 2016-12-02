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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 17:31 BJT

《全球汇市》美元在美就业数据公布前下跌；关注意大利修宪公投

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0659  1.0660  -0.01  -1.85  1.0860
    美元/日圆            113.74  114.08  -0.30  -5.45  120.30
    欧元/日圆         121.28  121.58  -0.25  -7.04  130.47
    美元/瑞郎            1.0105  1.0105  +0.00  +0.87  1.0018
    英镑/美元            1.2610  1.2591  +0.15 -14.44  1.4738
    美元/加元            1.3301  1.3313  -0.09  -3.89  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8765  6.8794  -0.04  +4.70  6.5680
    澳元/美元            0.7422  0.7414  +0.11  +2.02  0.7275
    新西兰元/美元        0.7091  0.7085  +0.08  +3.90  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0777  1.0772  +0.05  -1.00  1.0886
    欧元/英镑         0.8452  0.8469  -0.20 +14.73  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8185  9.8282  -0.10  +7.07  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4189  8.4129  +0.07  -4.76  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/刘秀红/王琛/王兴亚；审校 白云/高琦/蔡美珍/李春喜)

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