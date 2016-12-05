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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：12月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月5日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,717.00亿台币。 

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
    --央行发行1,600亿台币一年期定存单。 
   
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    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共4兆(万亿)8,512亿台币，分别为： 
      12/06                 4,125.80亿台币
      12/07                 2,007.00亿台币
      12/08                 1,146.20亿台币
      12/09                 1,804.00亿台币
      12/10                     4.00亿台币
      12/12                 5,836.00亿台币
      12/13                 2,606.50亿台币
      12/14                 3,825.00亿台币
      12/15                 3,244.00亿台币
      12/16                 1,443.00亿台币
      12/19                 1,470.00亿台币
      12/20                   778.00亿台币
      12/21                   838.00亿台币
      12/22                 5,433.00亿台币
      12/23                 1,110.00亿台币
      12/26                 3,964.50亿台币
      12/27                 2,050.50亿台币
      12/28                 1,201.50亿台币
      12/29                 1,769.50亿台币
     *12/30                 2,331.50亿台币
   2017/1/2                 1,515.00亿台币
             
        1/3                     9.00亿台币
             
 *表更新
    
   --公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期5息              6.375亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    紧缩因素： 
    --12/09：财政部二次增额发行10年期105甲11期公债，暂定金额300亿台币，6日标售。
    --12/14：财政部发行财105-8期国库券，金额暂定350亿台币，13日标售。 
    --12/15：央行估发行300亿台币两年期定存单，14日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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