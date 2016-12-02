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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 17:42 BJT

《汇市简讯》空头回补对英镑的影响减弱

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* 英镑兑美元昨日报1.2696，亚洲时段跌至1.2570，欧洲时段在1.2608-48之间交投

* 空头回补是支撑英镑的主要因素

* 在英镑仓位出现大规模调整后，空头回补的影响现已大大减弱

* 英镑当前上涨要依赖向好的基本面或退欧方面的利好消息

* 在1.2800附近有强阻力。主要阻力来自期权/企业对冲

* 投资者考虑在英镑下跌时逢低买进，这可能使英镑出现双向的区间波动走势 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李春喜)

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