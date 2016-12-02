中国环保：加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为--习近平

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月2日 - 新华社周五援引中国国家主席习近平称，要结合推进供给侧结构性改革，加快推动绿色、循环、低碳发展；加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为，着力解决生态环境方面突出问题。
报导并援引国家总理李克强指出，着力调整优化产业结构，坚决淘汰落后产能；着力通过深化改革完善激励约束制度体系，建立保护生态环境的长效机制。
“着力依法督察问责，严惩环境违法违规行为。着力推进污染防治，切实抓好大气、水、土壤等重点领域污染治理。”李克强称。
国务院副总理张高丽在全国生态文明建设工作推进会上并指出，要建立绿色循环低碳发展产业体系；加大环境督查工作力度，着力解决生态环境方面的突出问题。同时，在转变资源利用方式上狠下功夫，促进资源节约循环高效使用。
“总体上看我国生态文明建设水平仍滞后于经济社会发展，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。”他称。
今年第二批环境保护督察工作已全面启动。从11月24日起到11月底，中央环保督察组将陆续开始督察进驻北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七个省市，重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治等相关情况。
国务院常务会议此前提出，将实施工业污染源全面达标排放计划，综合整治农业面源和畜禽养殖等污染，并完善企业排放许可、排污权交易、环境损害赔偿等制度，适时开征环境保护税，深化资源环境价格改革。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。