中国环保：加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为--习近平

路透北京12月2日 - 新华社周五援引中国国家主席习近平称，要结合推进供给侧结构性改革，加快推动绿色、循环、低碳发展；加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为，着力解决生态环境方面突出问题。

报导并援引国家总理李克强指出，着力调整优化产业结构，坚决淘汰落后产能；着力通过深化改革完善激励约束制度体系，建立保护生态环境的长效机制。

“着力依法督察问责，严惩环境违法违规行为。着力推进污染防治，切实抓好大气、水、土壤等重点领域污染治理。”李克强称。

国务院副总理张高丽在全国生态文明建设工作推进会上并指出，要建立绿色循环低碳发展产业体系；加大环境督查工作力度，着力解决生态环境方面的突出问题。同时，在转变资源利用方式上狠下功夫，促进资源节约循环高效使用。

“总体上看我国生态文明建设水平仍滞后于经济社会发展，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。”他称。

今年第二批环境保护督察工作已全面启动。从11月24日起到11月底，中央环保督察组将陆续开始督察进驻北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等七个省市，重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治等相关情况。