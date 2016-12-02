中国新债：广东下周五将发行31.8亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京12月2日 - 中国广东省财政厅周五公告，将于下周五(12月9日)招标发行总额3 1.7957亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债3.0268亿元，期限三年；专项债28.768 9亿元，期限含五年、七年和10年。 上述债券为该省今年第五批一般和第六批专项地方债，均全部为置换债券。上海新世纪 资信评估投资服务有限公司对债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 3.0268 12月9日上午09:00-09:40 12月12日 小计 3.0268 专项债券 五年 14.3689 12月9日上午09:00-09:40 12月12日 七年 5.8 10年 8.6 小计 28.7689 总计 31.7957 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)