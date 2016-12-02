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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 17:49 BJT

中国新债：广东下周五将发行31.8亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京12月2日 - 中国广东省财政厅周五公告，将于下周五(12月9日)招标发行总额3
1.7957亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债3.0268亿元，期限三年；专项债28.768
9亿元，期限含五年、七年和10年。
    
    上述债券为该省今年第五批一般和第六批专项地方债，均全部为置换债券。上海新世纪
资信评估投资服务有限公司对债券信用评级为AAA。
 
        
    具体发行规模和招标时间如下：       
    类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                             )                               
  一般债券      三年        3.0268  12月9日上午09:00-09:40   12月12日
                小计        3.0268                                    
  专项债券      五年       14.3689  12月9日上午09:00-09:40   12月12日
                七年           5.8                           
                10年           8.6                                    
                小计       28.7689                                    
                总计       31.7957                                    
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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