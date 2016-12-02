中国基金：证监会给基金子公司18个月合规过渡期，按时间节点设阶梯式标准

路透北京12月2日 - 中国证监会周五表示，给予基金子公司充分的法规适用过渡期，并实施新老划断。下一步，证监会可出于控制金融风险、保护投资者等需要，要求基金管理公司及其他子公司参照相关规定建立风险控制指标体系。

证监会网站新闻稿称，按照“控存量，限增量”的思路，对基金子公司风控规定做出稳妥过渡期安排。总体给予18个月过渡期，并按照时间节点设置阶梯式标准，自相关规定颁布实施后12个月、18个月内，各项风险控制指标应分别达到规定标准的50%和100%以上。

“同时，对于风控指标未达标的公司，原则上要求过渡期内净资本相对指标应当逐月改善。”证监会指出。

证监会并称，对2016年1月1日之前已存续的各项业务规模不予计算风险资本准备。如存续资产管理计划的合同明确约定了可申购或追加资金的，可按合同约定执行，但新增资金应当按本指引规定计算风险资本准备。

证监会要求，适度支持过渡期内的增资安排。过渡期内，基金管理公司基金管理公司向专户子公司进行增资专项用于补充净资本的，新增长期股权投资可单次豁免《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》第八条第一款的限制。

证监会今日发布《基金管理公司子公司管理规定》及《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》，对适当延长《风控规定》过渡期、实施差异化风控指标监管、放宽特殊目的机构全资控股要求、进一步完善部分风险控制指标等建议予以采纳。