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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 17:54 BJT

中国经济：PPP基金与内蒙古等九省区签署基金投资合作，总规模437亿元--财政部

路透北京12月2日 - 中国财政部周五称，中国PPP（政府和社会资金）基金与内蒙古自治区、吉林省等九省区签署基金投资合作协议，基金总规模437亿元人民币，其中中国PPP基金出资385亿元，九省区共出资52亿元。旨在推动公共服务领域PPP项目落地。

刊登在财政部官网的新闻稿称，此次涉及PPP项目164个，项目总投资额5,900亿元，基金投资占比7.41%。项目涉及交通运输、市政工程、水利建设、生态建设、环境保护、医疗、文化、养老等领域。

这九个省区还包括江苏省、河南省、湖南省、海南省、贵州省、陕西省、宁夏回族自治区等。

去年9月，财政部联合中国建设银行股份有限公司 等10家机构，共同发起设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金。基金总规模1,800亿元,将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展。自正式运营以来，中国PPP基金累计签约金额517亿元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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