中国经济：PPP基金与内蒙古等九省区签署基金投资合作，总规模437亿元--财政部

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月2日 - 中国财政部周五称，中国PPP（政府和社会资金）基金与内蒙古自治区、吉林省等九省区签署基金投资合作协议，基金总规模437亿元人民币，其中中国PPP基金出资385亿元，九省区共出资52亿元。旨在推动公共服务领域PPP项目落地。
刊登在财政部官网的新闻稿称，此次涉及PPP项目164个，项目总投资额5,900亿元，基金投资占比7.41%。项目涉及交通运输、市政工程、水利建设、生态建设、环境保护、医疗、文化、养老等领域。
这九个省区还包括江苏省、河南省、湖南省、海南省、贵州省、陕西省、宁夏回族自治区等。
去年9月，财政部联合中国建设银行股份有限公司 等10家机构，共同发起设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金。基金总规模1,800亿元,将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展。自正式运营以来，中国PPP基金累计签约金额517亿元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。