中国新债：天津定向发行132.5亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京12月2日 - 中国天津市财政局周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额132.54亿元人民币 的一般和专项地方债，其中一般债仅含三年期，中标利率为2.95%；专项债包括三、七和10年期，中标利率分 别为2.95%、3.33%和3.35%。两批债较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 5.89 3 2.95 2.56 39 15 券 小计 5.89 专项债 57.97 3 2.95 2.56 39 15 券 36.54 7 3.33 2.89 44 15 32.14 10 3.35 2.91 44 15 小计 126.65 总计 132.54 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)