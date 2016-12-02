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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 18:00 BJT

中国新债：天津定向发行132.5亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京12月2日 - 中国天津市财政局周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额132.54亿元人民币
的一般和专项地方债，其中一般债仅含三年期，中标利率为2.95%；专项债包括三、七和10年期，中标利率分
别为2.95%、3.33%和3.35%。两批债较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp   上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）            ）
 一般债      5.89         3        2.95       2.56           39            15
   券                                                                  
  小计       5.89                                                           
 专项债     57.97         3        2.95       2.56           39            15
   券                                                                  
            36.54         7        3.33       2.89           44            15
            32.14        10        3.35       2.91           44            15
  小计      126.65                                                                
  总计      132.54                                                                
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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