欧洲个股：意大利政府已向欧盟提出可能提供西雅那银行纾困--报导

路透米兰12月2日 - 意大利《晚邮报》周五报导，意大利已向欧盟执委会提出可能救助意大利西雅那银行(Banca MPS) ，目前正在讨论政府纾困的条件，如有需要，可能下周展开纾困。

西雅那银行是意大利第三大银行，须在年底前筹到50亿欧元(53亿美元)资金，以弥补在欧洲央行压力测试中的资本缺口，否则面临解散风险。

《晚邮报》援引知情消息人士报导称，意大利已提交请求，申请最早在下周以公共资金为西雅那银行增资。

报导称，欧盟执委会愿意限制股东以及次级债持有人的负担，目前正在讨论持有次级债的散户投资者免于受损的程度。

欧盟执委会发言人拒绝置评。无法立即联系到意大利财政部代表置评。(完)