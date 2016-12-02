版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 18:10 BJT

标题新闻：俄罗斯央行总裁称，央行在明年第一或第二季之前不太可能会调降指标利率

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐