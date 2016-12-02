路透基点：海航签署42.7亿美元贷款，支持收购Ingram Micro--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据海航集团声明和银行业消息人士，中国航空和船运业巨头海航集团已经签署了两份贷款合同，总计42.7亿美元，从而为60亿美元收购美国电子产品分销商Ingram Micro Inc提供融资支持。
海航在上海挂牌的子公司天津天海投资发展股份有限公司周二表示，已在上周五签署40亿美元七年期银团贷款。声明还称，集团还与中国建设银行纽约分行签下另一份七年期双边贷款。
中国农业银行纽约分行牵头这笔40亿美元贷款，最后承贷15亿美元，中国银行也承贷同样数额。中国邮政储蓄银行承贷7亿美元。其它一些银行，包括华美银行和印度国家银行，承担了剩余的3亿美元。
天海投资创建的特殊投资载体--GCL Investment Management Inc为两笔贷款的借款人。海航集团和其子公司为40亿美元贷款的担保方。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。