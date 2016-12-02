路透基点：海航签署42.7亿美元贷款，支持收购Ingram Micro--TRLPC

路透12月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据海航集团声明和银行业消息人士，中国航空和船运业巨头海航集团已经签署了两份贷款合同，总计42.7亿美元，从而为60亿美元收购美国电子产品分销商Ingram Micro Inc提供融资支持。

海航在上海挂牌的子公司天津天海投资发展股份有限公司周二表示，已在上周五签署40亿美元七年期银团贷款。声明还称，集团还与中国建设银行纽约分行签下另一份七年期双边贷款。

中国农业银行纽约分行牵头这笔40亿美元贷款，最后承贷15亿美元，中国银行也承贷同样数额。中国邮政储蓄银行承贷7亿美元。其它一些银行，包括华美银行和印度国家银行，承担了剩余的3亿美元。

天海投资创建的特殊投资载体--GCL Investment Management Inc为两笔贷款的借款人。海航集团和其子公司为40亿美元贷款的担保方。（完）