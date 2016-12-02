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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 18:35 BJT

东南亚股市：大多表现低迷，等待美国非农就业数据

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.77     0.75   +0.22   +5.09   332.82
    新加坡                     2919.37    -9.21   -0.31   +1.27  2882.73
    马来西亚                  1628.96     2.52   +0.15   -3.75  1692.51
    泰国                      1501.66   -10.72   -0.71  +16.59  1288.02
    印尼                      5245.96    47.20   +0.91  +14.22  4593.01
    菲律宾                     6886.74    21.87   +0.32   -0.94  6952.08
    越南                        665.14    -1.40   -0.21  +14.87   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 孙茉莉/王洋)

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