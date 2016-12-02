版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货盘中触及逾四年高位，但收盘录得小跌

路透吉隆坡12月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五盘中触及逾四年高位，但最终收低，因相关油品走势低迷且马币走强。

棕榈油通常追随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所相关植物油的走势，比如豆油。

马来西亚2月棕榈油期货 收跌0.1%，报每吨3,076马币(691美元)，稍早触及日内高位3,106马币，此为2012年8月27日以来的最高。

成交量为39,998口，低于2015年日均的44,600口。

本周棕榈油累计上涨1.5%，为连续第二周上涨。

一位交易商称：“市场在豆油走强的带动下高开，不过后者随后下滑。大连市场没有上涨太多，而且马币也在反弹，”他指的是大商所的食用油期货。

年底马来西亚的雨季通常不利棕榈收割。

CBOT-1月豆油合约 下跌0.5%，大商所5月豆油合约 则几乎持平。

大商所5月棕榈油合约 则上涨1.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐