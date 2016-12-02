马来西亚期市：棕榈油期货盘中触及逾四年高位，但收盘录得小跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡12月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五盘中触及逾四年高位，但最终收低，因相关油品走势低迷且马币走强。
棕榈油通常追随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所相关植物油的走势，比如豆油。
马来西亚2月棕榈油期货 收跌0.1%，报每吨3,076马币(691美元)，稍早触及日内高位3,106马币，此为2012年8月27日以来的最高。
成交量为39,998口，低于2015年日均的44,600口。
本周棕榈油累计上涨1.5%，为连续第二周上涨。
一位交易商称：“市场在豆油走强的带动下高开，不过后者随后下滑。大连市场没有上涨太多，而且马币也在反弹，”他指的是大商所的食用油期货。
年底马来西亚的雨季通常不利棕榈收割。
CBOT-1月豆油合约 下跌0.5%，大商所5月豆油合约 则几乎持平。
大商所5月棕榈油合约 则上涨1.3%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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