马来西亚期市：棕榈油期货盘中触及逾四年高位，但收盘录得小跌

路透吉隆坡12月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五盘中触及逾四年高位，但最终收低，因相关油品走势低迷且马币走强。

一位交易商称：“市场在豆油走强的带动下高开，不过后者随后下滑。大连市场没有上涨太多，而且马币也在反弹，”他指的是大商所的食用油期货。