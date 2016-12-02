欧洲汇市：英镑兑欧元料创下九个月最高周线涨幅，因硬退欧忧虑缓解

路透伦敦12月2日 - 英镑兑欧元有望连续第五周周线上涨，创下九个月来最大涨幅，因投资者对英国“硬性退欧”的忧虑缓解；硬性退欧将使英国失去进入欧盟单一市场的通道。

周四英镑兑欧元 涨至三个月高位，兑美元 升至两个月高位，此前英国脱欧事务大臣戴维斯称考虑向欧盟支付费用，以进入欧盟市场。

周五一位亲欧盟的英国自由民主党候选人在议会中赢得此前由保守党把持的一个席位，投资者的恐慌情绪进一步缓解；市场认为此次投票是反对硬性退欧的一次投票。

1000GMT时，英镑兑美元涨0.1%至约1.26美元，本周涨近1%。今日英镑兑欧元升0.2%至0.8445英镑，11月则创下八年以来最高月度涨幅。

周五公布的调查显示，英国建筑业11月增速意外升至八个月高位，但成本上升速度创2011年以来最高，主要受6月退欧公投后英镑大贬影响。 (完)

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