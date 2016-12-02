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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 19:40 BJT

国际油市：永顺油品和兴隆持续大量卖出柴油

路透新加坡12月2日 - 永顺油品和兴隆周五持续大量卖出柴油，行业消息人士称这提振了总体成交量。

这两家公司周五共计售出160万桶柴油，周四则为售出313万桶。

石油定价机构普氏称，这两家公司是11月的主要柴油买家。当时在普氏定价程序中柴油交易量触及纪录高位。

普氏在周五公布一份报告中称，11月柴油成交量为1,889万桶，为2011年10月以来最高。该机构自2011年10月以来开始追踪交易。

普氏表示，在这1,889万桶中，500ppm柴油占到1,615万桶，10ppm柴油占到271万桶。

普氏称，永顺是主要买家，共计买入915万桶柴油，其后是兴隆，买入595万桶。

周五现货交易中，成交11笔柴油交易，未成交航煤交易。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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