国际油市：亚洲燃料油裂解价差降至五周来最弱水准，因原油价格上涨

路透新加坡12月2日 - 亚洲指标180-cst燃料油较迪拜原油贴水周五处于五周来最阔水准，部分是因为本周OPEC达成减产协议后原油价格上涨。

新加坡12月180-cst燃料油较迪拜原油贴水走阔1.25美元，至每桶贴水3.27美元，为10月24日以来最阔贴水幅度。

周五原油价格持稳在每桶53.50美元左右。

两位行业消息人士称，过去两个交易日炼油利润率因卖盘而承压，卖压至少来自燃料油行业的一家大型生产企业。

其他油品中，交易商称洲际交易所(ICE)380-cst燃料油近月跨月升水周五微幅下跌，此前一交易日则为大涨。

ICE交易的380-cst燃料油1月/2月跨月成交量尤其增加，0900GMT时成交量约为75万吨。

在实货市场上，成交量亦增加，在普氏窗口共计成交6万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油，因供应商寻求获利了结。

新加坡现货市场上，成交五笔燃料油现货交易。(完)

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