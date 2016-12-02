国际油市：亚洲燃料油裂解价差降至五周来最弱水准，因原油价格上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月2日 - 亚洲指标180-cst燃料油较迪拜原油贴水周五处于五周来最阔水准，部分是因为本周OPEC达成减产协议后原油价格上涨。
新加坡12月180-cst燃料油较迪拜原油贴水走阔1.25美元，至每桶贴水3.27美元，为10月24日以来最阔贴水幅度。
周五原油价格持稳在每桶53.50美元左右。
两位行业消息人士称，过去两个交易日炼油利润率因卖盘而承压，卖压至少来自燃料油行业的一家大型生产企业。
其他油品中，交易商称洲际交易所(ICE)380-cst燃料油近月跨月升水周五微幅下跌，此前一交易日则为大涨。
ICE交易的380-cst燃料油1月/2月跨月成交量尤其增加，0900GMT时成交量约为75万吨。
在实货市场上，成交量亦增加，在普氏窗口共计成交6万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油，因供应商寻求获利了结。
新加坡现货市场上，成交五笔燃料油现货交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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