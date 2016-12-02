国际油市：亚洲石脑油跨月价差转至正价差，因供给充足

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月2日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月跨月价差周五转至小幅正价差每吨0.50美元，为一个半月以来首见的正价差，因供给充足。
正价差指的是即期市场较弱，而逆价差则反映基本面强劲。
石脑油裂解价差也下滑，来到10月30日以来最低的每吨61.08美元，在两日内下跌了近23%。
尽管石化利润率坚挺，且石脑油裂解装置大体上满负荷运转，但今年亚洲范围内缺乏产能扩张，抑制了石脑油的需求。
交易员表示，虽然卡塔尔的新凝析油分离塔发生一次操作问题，但像大多数新设施一样，这对买家的影响很小，后者仍然认为未来的供给会是充足的。
凝析油分离塔的一个主要产品就是石脑油。
亚洲汽油裂解价差从前一日的两个月低点附近回升，来到两日高位每桶8.11美元，但各地库存攀升。
PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存在截至周四的一周上升7%至96万吨。
新加坡现货市场上有四笔交易达成，其中三笔是汽油，一笔是石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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