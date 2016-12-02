国际油市：亚洲石脑油跨月价差转至正价差，因供给充足

路透新加坡12月2日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月跨月价差周五转至小幅正价差每吨0.50美元，为一个半月以来首见的正价差，因供给充足。

正价差指的是即期市场较弱，而逆价差则反映基本面强劲。

石脑油裂解价差也下滑，来到10月30日以来最低的每吨61.08美元，在两日内下跌了近23%。

尽管石化利润率坚挺，且石脑油裂解装置大体上满负荷运转，但今年亚洲范围内缺乏产能扩张，抑制了石脑油的需求。

交易员表示，虽然卡塔尔的新凝析油分离塔发生一次操作问题，但像大多数新设施一样，这对买家的影响很小，后者仍然认为未来的供给会是充足的。

凝析油分离塔的一个主要产品就是石脑油。

亚洲汽油裂解价差从前一日的两个月低点附近回升，来到两日高位每桶8.11美元，但各地库存攀升。

PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存在截至周四的一周上升7%至96万吨。

新加坡现货市场上有四笔交易达成，其中三笔是汽油，一笔是石脑油。(完)

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