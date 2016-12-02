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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 20:58 BJT

标题新闻：OPEC将于12月10日在莫斯科与非OPEC产油国会晤，敲定一项全球限产协议--消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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