版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 22:50 BJT

美国热股：星巴克联合创始人Howard Schultz将卸任CEO一职，盘初跌逾2%

路透12月2日 - 星巴克 联合创始人Howard Schultz将卸任执行长一职，由首席运营官Kevin Johnson来接任。

星巴克周四收报58.51美元，周五盘初下跌2.3%，报57.14美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐