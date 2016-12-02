版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 22:48 BJT

美国热股：推特任命Yes Inc创始人任产品团队主管，盘初持平

路透12月2日 - 微博服务商推特 任命初创企业Yes Inc创始人Keith Coleman担任产品团队的主管。

TWITTER周四收报18.03美元，周五盘初持平，报18.04美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐