版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 00:21 BJT

标题新闻：英国银行业者协会将警告政府须磋商达成几年内逐步退欧的协议，否则银行或撤出-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐